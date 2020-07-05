Metropolden bomba anket! 3 parti 'kararsızlar' oldu! En çok hangi partililer kararsız

CHP'nin mart ayında 17.7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19.0 ve 21.7'ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24'e yükseldi. HDP de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP'nin mayıs ayından 8.4 olan oy oranı, haziranda 8.9'a yükseldi.