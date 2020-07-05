BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  SPOR

Almanya Kupası Bayer Leverkusen'i yenen Bayern Münih'in oldu

Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Abone ol

Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16’ncı dakikada David Alaba ve 24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59’uncu dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

Bayer Leverkusen'in 64’üncü dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5’inci dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylelikle Bayern Münih 20’nci kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan Atatürk'ün mücadelesini devam ettiriyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Cemal Kaşıkçı davasında bomba ifade! Tandırı yakmamı istediler
Ahmet Davutoğlu fena yakalandı! İstifa ederken verdiği 'Erdoğan sözü'ne ne oldu?
DSÖ Kovid-19'a karşı Hidroksiklorokin denemelerini yeniden sonlandırdı
Hakimlik'ten bomba karar! Polisin kestiği koronavirüs cezaları geçersiz
ÖNCEKİ HABERLER
Sigara fiyatları ne kadar oldu zam geldi 2020 yeni fiyat listesi sızdı
Japonya'daki sel felaketinde 16 kişi öldü kayıp 13 kişi aranıyor
Bursa'da yaralanan oğlunu teselli eden anne kameraya yansıdı
Esenyurt'ta minibüs şoförlerinin yolcu ısrarı bakın bu kez kaç yolcu çıktı
Ankara Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları ilk YHT seferİ kaçta?
Açık lise giriş sınav yerleri 2020 ne zaman açıklanacak MEB takvimi
Yorumlar