Okullarda alınacak korona virüs önlemleri belli oldu Sağlık Bakanlığı açıkladı

Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri son dakika Sağlık Bakanlığı duyurusuyla belli oldu.. Yayınlanan rehberde okulların Covid-19 bulaşması açısından riski olduğu belirtildi. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü vurgulandı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında da maske ve mesafe kuralına uyulacak.

Abone ol

Okullarda alınacak korona virüs önlemleri neler? Sorunun yanıtı belli oldu.. Sağlık Bakanlığı, okullarda uygulanması gereken kuralları yayımladı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak.

İşte o kurallar;

Buna göre, veliler, çocuklarının belirti göstermesi halinde okula göndermeyeceklerine dair imza verecek Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak.

Temassız ateş ölçer ve maske de olacak.

Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak

Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak .

Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek .