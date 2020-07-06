Mars nasıl kokar? Savaştan üç kat tehlikeli olan şey nedir? Birbirinden ilginç bilgiler
Savaştan üç kat tehlikeli olan şey nedir, dünyanın en uzun trafik sıkışıklığı kaç gün sürdü, Mars nasıl kokar, Güneş'in ne kadar ömrü kaldı, okyanuslarda kaç ton altın bulunur, nsan ölümüne en çok sebep olan hayvan hangisidir, uçaklarda en çok tüketilen içecek neden domates suyu, dünyada herkes aynı anda zıplarsa ne olur, geri geri yürüyemeyen tek hayvan hangisidir, astronotlar neden hep beyaz giyer, Google'ın ilk adı neydi? İşte pek az kişinin bildiği birbirinden enteresan bilgiler....
Mars nasıl kokar?
Mars için birçok proje yapıldı ve hala yapılıyor. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı aratırmalara göre, Kızıl Gezegen bozulmuş yumurtayı andıran bir kokuya sahip.
Sakal yumruğun şiddetini azaltır mı?
Sakalın bir yumruğun şiddetini azaltıp azaltamayacağı üzerinde çalışan bilim insanları araştırmadan çıkan sonucu paylaştı. Integrative Organismal Biology’de çalışmalarının sonucunu yayınlayan bilim insanları yüzdeki sakalın yumruğun şiddetini azaltmaya yardımcı olduğu keşfetti.
Araştırma kapsamında kendilerine insan çenesi işlevi görecek bir maket yapan ekip, sakal olarak da koyun tüyü kullandı.
Araştırmacılar sakalı andıran tüyle kaplı yapının, tüyleri kesilmiş veya koparılmış örnekten %37 daha fazla enerji emebildiğini açıkladı.
Yörüngedeki astronotlar günde kaç defa gün doğumuna şahit oluyor?
Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yüksekte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), saatte 28 bin kilometre hızla Dünya’nın çevresinde dönüyor. Bu hız nedeniyle ISS'de görev alan astronotlar, günde 16 kez gün doğumuna ve gün batımına şahit oluyor.