Mübariz Mansimov için Zoom'da 'Vatan Oğluna Özgürlük' konferansı! Çağrı yapıldı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Palmali Şirketler Grubunun kurucusu ve başkanı Mübariz Kurbanoğlu Mansimov için Zoom üzerinden "özgür bırakılsın" konferansı yapıldı. Konferans sonunda Türk Basınına çağrı yapıldı...Abone ol
Mübariz Kurbanoğlu Mansimov için Zoom üzerinden 300 kişinin katılımıyla 'Vatan Oğluna Özgürlük' konferansı yapıldı. Konferans sonunda Türk basınına çağrı yapıldı. İşte konferans sonrası yayınlanan o basın bülteni...
"Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Rusya,
Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Almanya, İsveç, İsviçre, Norveç,
Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Devletler, Nijerya,
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan
ve faaliyet gösteren farklı ulusların ve halkların temsilcilerinin yanı
sıra yukarıdaki ülkelerin vatandaşları olarak biz sizlere hitap
ediyoruz.
Sayın Türk basını!
Bugün, iftiralarla dolu asılsız suçlamalardan hapsedilen ve ikinci
koronavirüs Covid-19 salgınının dünya çapında şiddetlendiği bir
dönemde ihtiyar anne ve babasından, çocuklarından ve ailesinden
kopartılarak hapse atılan dünyaca ünlü iş insanı Palmali Şirketler
Grubunun kurucusu ve başkanı Mübariz Qurbanoğlu Mansimov 113
gündür ki İstanbulun Silivri hapishanesinde gözaltında. Mübariz
Mansimov bütün dünya denizlerinde ve dört okyanusta Türk ve Azerbaycan
bayraklarını sallayan büyük bir vergi mükellefi olan İsviçre
Vatandaşlığından vazgeçip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul
eden , hastalara, engellilere, savaş gazilerine, sanatçılara, hasta
çocuklara ve kapılarına gelen herkese yardım eden, 40.000 çalışanı
olan Ve 20.000 öğrenciye burs vermiş ve Azerbaycan ve Türkiyeye
milyarlarca yatırım yapmış hayırsever ve sayğıdeyer bir iş insanıdır.
Mitingin katılımcıları olarak Mubariz Mansimovun hapsedilmesinin
Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası imajına büyük bir darbe
indirdiğine inanıyoruz. Müslüman Doğudaki konumunu güçlendirdiği
ve diğer ülkelerle sorun yaşadığı bir dönemde, dünya salgınının
rüzgârlarının Türkiyeyi atlamadığı bir dönemde, Mübariz Mansimov
gibi büyük bir işadamının hapis cezası Türkiye ve Azerbaycanın
düşmanlarının değirmenlerine su dökmektedir. Dünya medyası
Mubariz Mansimovun yolsuzluğun bir tezahürü olarak tutuklanması
konusunu şimdiden gündeme getiriyor. Azerbaycanın yıllardır
topraklarını işgal eden ve Türkiyeyi dünyaya soykırım yalanları ile zor
duruma düşürmek isteyen Ermenistan Mübariz Mansimovun hapis
haberini her gün kanallarında vermekte Türkiye ve Azerbaycanı
diktatör rejimler olarak göstermektedir.
Biz miting katılımcıları böylece Türkiyenin ve Azerbaycanın vicdanlı
medya mensuplarına ulaşıp rica ediyoruz ki bu doğru yolda Mübariz
Mensimova destek olsunlar. Mübariz Gurbanoğlu ve onun kurduğu
Palmali Şirketler Grupu hakkında ismarlama, iftira dolu makaleler
yazan ve, video görüntüler hazırlayan Türk ve Azerbaycan
medyasının bu tür kötü niyetli ve iftira niteliğindeki eylemlerini
şiddetle kınıyoruz ve bu çalışmaya doğrudan katılan gazetecileri
kararlı olmağa, kendi mesleklerine vicdanla yaklaşmağa çağırıyoruz.
Bunun yanı sıra Türkiyenin usta ve dev gazetecileri Hadi Özişık və Süleyman Özişık kibi mesleyine sadık olan değerli Basın mensublarına haqqın edaletin yanında oldukları için kendilerine derin hürmetlerimizi ve şükranlarımızı bildiririk.
Sayın basın mensubları hayırsever iş adamı Mübariz Mensimovun
derhal serbest birakilmasina göre sesinizi kaldırmanızı ve bizim haqq sesimize ses vermenizi ve bu haqq işinde bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz."