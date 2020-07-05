Mübariz Mansimov için Zoom'da 'Vatan Oğluna Özgürlük' konferansı! Çağrı yapıldı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Palmali Şirketler Grubunun kurucusu ve başkanı Mübariz Kurbanoğlu Mansimov için Zoom üzerinden "özgür bırakılsın" konferansı yapıldı. Konferans sonunda Türk Basınına çağrı yapıldı...

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Mübariz Kurbanoğlu Mansimov için Zoom üzerinden 300 kişinin katılımıyla 'Vatan Oğluna Özgürlük' konferansı yapıldı. Konferans sonunda Türk basınına çağrı yapıldı. İşte konferans sonrası yayınlanan o basın bülteni...

"Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Rusya,

Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Almanya, İsveç, İsviçre, Norveç,

Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Devletler, Nijerya,

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve dünyanın birçok ülkesinde yaşayan

ve faaliyet gösteren farklı ulusların ve halkların temsilcilerinin yanı

sıra yukarıdaki ülkelerin vatandaşları olarak biz sizlere hitap

ediyoruz.

Sayın Türk basını!

Bugün, iftiralarla dolu asılsız suçlamalardan hapsedilen ve ikinci

koronavirüs Covid-19 salgınının dünya çapında şiddetlendiği bir

dönemde ihtiyar anne ve babasından, çocuklarından ve ailesinden

kopartılarak hapse atılan dünyaca ünlü iş insanı Palmali Şirketler

Grubunun kurucusu ve başkanı Mübariz Qurbanoğlu Mansimov 113

gündür ki İstanbulun Silivri hapishanesinde gözaltında. Mübariz

Mansimov bütün dünya denizlerinde ve dört okyanusta Türk ve Azerbaycan

bayraklarını sallayan büyük bir vergi mükellefi olan İsviçre

Vatandaşlığından vazgeçip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul

eden , hastalara, engellilere, savaş gazilerine, sanatçılara, hasta

çocuklara ve kapılarına gelen herkese yardım eden, 40.000 çalışanı

olan Ve 20.000 öğrenciye burs vermiş ve Azerbaycan ve Türkiyeye

milyarlarca yatırım yapmış hayırsever ve sayğıdeyer bir iş insanıdır.

Mitingin katılımcıları olarak Mubariz Mansimovun hapsedilmesinin

Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası imajına büyük bir darbe

indirdiğine inanıyoruz. Müslüman Doğudaki konumunu güçlendirdiği

ve diğer ülkelerle sorun yaşadığı bir dönemde, dünya salgınının

rüzgârlarının Türkiyeyi atlamadığı bir dönemde, Mübariz Mansimov

gibi büyük bir işadamının hapis cezası Türkiye ve Azerbaycanın

düşmanlarının değirmenlerine su dökmektedir. Dünya medyası

Mubariz Mansimovun yolsuzluğun bir tezahürü olarak tutuklanması

konusunu şimdiden gündeme getiriyor. Azerbaycanın yıllardır

topraklarını işgal eden ve Türkiyeyi dünyaya soykırım yalanları ile zor

duruma düşürmek isteyen Ermenistan Mübariz Mansimovun hapis

haberini her gün kanallarında vermekte Türkiye ve Azerbaycanı

diktatör rejimler olarak göstermektedir.

Biz miting katılımcıları böylece Türkiyenin ve Azerbaycanın vicdanlı

medya mensuplarına ulaşıp rica ediyoruz ki bu doğru yolda Mübariz

Mensimova destek olsunlar. Mübariz Gurbanoğlu ve onun kurduğu

Palmali Şirketler Grupu hakkında ismarlama, iftira dolu makaleler

yazan ve, video görüntüler hazırlayan Türk ve Azerbaycan

medyasının bu tür kötü niyetli ve iftira niteliğindeki eylemlerini

şiddetle kınıyoruz ve bu çalışmaya doğrudan katılan gazetecileri

kararlı olmağa, kendi mesleklerine vicdanla yaklaşmağa çağırıyoruz.

Bunun yanı sıra Türkiyenin usta ve dev gazetecileri Hadi Özişık və Süleyman Özişık kibi mesleyine sadık olan değerli Basın mensublarına haqqın edaletin yanında oldukları için kendilerine derin hürmetlerimizi ve şükranlarımızı bildiririk.

Sayın basın mensubları hayırsever iş adamı Mübariz Mensimovun

derhal serbest birakilmasina göre sesinizi kaldırmanızı ve bizim haqq sesimize ses vermenizi ve bu haqq işinde bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz."