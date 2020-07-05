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Pençe-Kaplan operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

IRAK'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, ele geçirilen malzemeler kamuoyuyla paylaşıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK'ya inlerinde darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. 

Bakanlıktan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Teröristlere nefes aldırmayan Kahraman Komandolarımızın Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5.56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı,  34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı,  64 adet tapa, 18 adet RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 1 adet Doçka namlusu, 150 adet av fişeği,  5 kilo yaprak ve toz barut, 4 adet elektrikli fünye,  2 kilo TNT kalıbı,  1 adet keskin nişancı dürbünü ele geçirildi"

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