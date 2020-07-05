Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: Fabrikada denetim eksikliği yok

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, fabrikada denetim eksikliğinin olmadığını belirtti. Kaldırım, yaralılarla ilgili bilgi vererek 114 hastanın taburcu olduğunu yaralı 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğunu aktardı.

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım o korkunç havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama yaptı.

"Herhangi bir kusur, ihmal varsa gereği yapılacaktır"

Vali Kaldırım açıklamasında "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Patlamada oluşan yaralanmalar hakkında bilgi veren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." bilgilerini aktardı.