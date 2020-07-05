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Bakan Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı daima yanınızdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, "İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketini kullandı.

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