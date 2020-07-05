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Tekirdağ'da iki çocuk babası cinayetinin sebebi ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da evinin önünde oturduğu sırada öldürülen 2 çocuk babası Erdal Ergör'ün(29) cinayet zanlıları, Gültekin Ç. (18) ile O.S.,(17), tutuklandı. Tutuklanan Gültekin Ç. ifadesinde, Ergör'ün kendisine küfrettiğini bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

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Olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Evinin önünde oturan Erdal Ergör'e, tabancayla ateş edildi. Ergör, mermilerin başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ergör, ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ergör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet zanlılarının izini sürdü

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayı Gültekin Ç., ile Ö.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polisin yakaladığı şüphelilerden Gültekin Ç., ifadesinde Erdal Ergür'ün kendisine küfrettiğini ileri sürüp, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Çelik yelekle çıkarıldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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