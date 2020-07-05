Antalya'da balık tutan vatandaş buldu! İnsana benziyor ama kolları ve ayakları yok
ANTALYA'da balık tutma niyetiyle bölgeye giden vatandaş, bulduğu çantanın içindekiyle karşılaşınca şaşırıp kaldı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan kayalıklara sabah saatlerinde balık tutmak için giden Emrah Demir, çalılık bölgedeki kayalıklar arasında bir çanta gördü. Çantayı ayağıyla hareket ettirmeye çalışan Demir, ağırlıktan dolayı başarılı olamadı. Çantanın yırtık bir noktasından içine bakan Emrah Demir, Çantadakinin heykel olduğunu gördü. O heykeli geniş güvenlik önlemleriyle teslim alan ekipler, Roma dönemine ait olduğunu belirtti.
Demir, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine, Antalya Müzesi görevlileri ve polis ekipleri geldi. 40 metrelik falezlerdeki patika yoldan inen ekipler, ilk incelemelerini gerçekleştirdi.
Roma dönemine ait heykel çıktı
Antalya Müzesi'nden gelen görevli yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığındaki heykelin, Roma dönemine ait 2000-2500 yıllık kültür varlığı olduğunu belirledi. 2863 sayılı yasa kapsamında olan eserin tam kontrolleri yapıldıktan sonra gerçek olup olmadığı kesinlik kazanacak.
Polis battaniyeye sardı, güvenli bir şekilde çıkardı
Belirtilen adrese gelen müze görevlisi, tarihi eserin bulunduğu yerden alınıp, müzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.