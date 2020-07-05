Antalya'da balık tutan vatandaş buldu! İnsana benziyor ama kolları ve ayakları yok

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan kayalıklara sabah saatlerinde balık tutmak için giden Emrah Demir, çalılık bölgedeki kayalıklar arasında bir çanta gördü. Çantayı ayağıyla hareket ettirmeye çalışan Demir, ağırlıktan dolayı başarılı olamadı. Çantanın yırtık bir noktasından içine bakan Emrah Demir, Çantadakinin heykel olduğunu gördü. O heykeli geniş güvenlik önlemleriyle teslim alan ekipler, Roma dönemine ait olduğunu belirtti.