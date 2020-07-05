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AK Partili Mehmet Muş'tan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Sakarya'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir daha bu olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin, uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi için elimizden geleni AK Parti Grubu olarak yapacağız" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Sakarya'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Muş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Mutlaka devletin bütün imkanları seferber edilmiştir, yaraların sarılması için" diyen Muş, devletin ilgili kurumlarının, aksaklıkları tespit edip, sorumlularla ilgili çalışma yürüteceğini söyledi. Muş, "Bir daha bu olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin, uygulamaların sıkı bir şekilde denetlenmesi için elimizden geleni AK Parti Grubu olarak yapacağız" ifadelerini kullandı. 

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