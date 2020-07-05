Şehitler için motosiklet kullanırken Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek! Vali uğurladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için 2023 kilometre yol kat ederek motosiklet üzerinde Kuran-ı Kerim’i hatmedecek Müezzin Kayyım Abdullah Özkan’ı yolcu etti. Abdullah Özkan'ın ilk rotası, Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'ün kabri olacakken Vali Yerlikaya, 'Uğradığın yerlerde dostlarımıza selam söyle' diye konuştu.

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Vali Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her yıl motosiklet üzerinde belirli bir rotayı takip ederek Kuran-ı Kerim’i hatmeden müezzin-kayyım Abdullah Özkan ile bir araya geldi.

Ali Yerlikaya, rota hakkında bilgi aldı

İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın da bulunduğu görüşmede, Vali Yerlikaya, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii Müezzin Kayyımı Abdullah Özkan ile bir süre motosiklet tutkusu üzerine sohbet etti ve bu sene kat edeceği rota hakkında bilgi aldı.

İlk rota şehit Eren Bülbül'ün kabri olacak

Görüşme sonrası Vali Ali Yerlikaya, 2023 kilometrelik bir rotayı takip ederek şehitlerimiz için motosiklet sürerken Kur’an-ı Kerimi hatmedecek olan Abdullah Özkan’ı yolcu etti. İstanbul Valiliğinden hareket eden Müezzin-Kayyım Abdullah Özkan, bu sene ilk olarak Şehit Trabzon’da Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret edecek ve şehitler rotasına buradan başlayacak.

"Dostlarımıza selam söyle"

Vali Ali Yerlikaya Özkan’ı uğurlarken; “Gittiğin şehirlerde uğradığın dostlarımıza selamlarımızı söyle. Allah kaza bela vermesin. Tekerin düz olsun. Bizi de duada unutma.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un ve Şehitlerin unutulmaması adına İstanbul İl Müftülüğü’nün desteği ile bu turu gerçekleştireceğini belirten Özkan, “Dualarınızla sağ salim gidip gelmeyi, maksadımıza ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. İlginizden dolayı da çok teşekkür ederim.” dedi.

Vali Ali Yerlikaya'dan motosikletle yolculuk sözü

2023 km’lik rotayı hatim okuyarak tamamladıktan sonra İstanbul’a döndüğünde müsait bir zamanda Vali Ali Yerlikaya ile birlikte motosiklet kullanma arzusunu dile getiren Abdullah Özkan’a Yerlikaya, “İnşallah sağlıcakla dön, birlikte bir gün motosiklet kullanarak yolculuk yapalım” diyerek karşılık verdi.

Vali Yerlikaya’nın yolcu ettiği Özkan, 12 gün sürecek yolculuğunda 2023 kilometre boyunca motor üzerinde Kuran-ı Kerim’i okuyarak kask kamerası ve mikrofonu ile kaydedecek. Tur sonunda Kuran-ı Kerim’i hatmedecek Özkan, yolculuğunda 15 Temmuz şehitlerinin ve 24 şehit âliminin kabirlerini ziyaret ederek videolar hazırlayacak.