Bakan Murat Kurum'dan termik santral uyarısı: 7 gün 24 saat izliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum termik santrallerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bakan Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz." dedi. Kurum, mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde her türlü cezai işlem uygulanacağını söyledi.

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Bakan Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." açıklamasında bulundu.