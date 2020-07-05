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Muğla Bodrum'da çifte cinayet şüphelisini komandolar arıyor

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Veysi A.'yı yakalanması için 40 kişilik jandarma komando ekibi karadan, polis ise havadan helikopterle havadan çalışmaları sürdürüyor.

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MUĞLA Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanına 3 Temmuz gece yarısında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesindeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan aranıyor

Komandolar, ormanlık alandaki geniş bir bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparak en ufak ip ucunu bile değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopteri de gece uçuşu yaparak termal kameralarla çalışmalara havadan destek veriyor.

İlçeden çıkan araçlar tek tek kontrol ediliyor

Ayrıca; Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri de Bodrum ile Güvercinlik, Torba ve Gölköy mahallerinde yol kontrolü yaparak sürücülerini ve araç içerisindekileri tek tek kontrol ediyor. Ekipler; panelvan minibüs, kamyon, kamyonet gibi araçların kasalarını tek tek açtırıp arama yapıyor.

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