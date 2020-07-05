Thiago Alcantara Bayern Münih kariyerini sonlandırmak istiyor

Thiago Alcantara Liverpool'u gözüne kestirdi... İspanyol futbolcu, Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamak istemediğini belirtti. Öte yandan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick ise futbolcuyu bırakmak istemiyor. Oyuncu ile kulüp arasındaki durumu gelecek belirleyecek.

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Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge de 29 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istediğini doğruladı. Thiago'nun adı Liverpool ile anılıyor. Ancak Rummenigge, Kırmızılarla henüz bir görüşme olmadığını söyledi.

"İkna etmek için her şeyi yapıyorum"

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick ise Alcantara hakkında "Elbette ki, belirli bir yaşa gelip La Liga'da Barcelona gibi, Bundesliga'da Bayern Münih gibi üst düzey takımlarda oynadıktan sonra başka bir büyük ligde aynı şeyleri deneyimlemeyi düşünebilirsiniz. Bu oldukça normal. Ancak Thiago'yu kalmaya ikna etmek için her şeyi yapıyorum. Ve neler olacağını zaman gösterecek. Hala Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerek ve onunla ilgili birçok planımız var." ifadelerini kullandı.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Thiago Alcantara'nın Alman deviyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki İspanyol orta saha, 231 kez giydiği Bayern Münih formasıyla 31 gol atıp 37 asist yaptı