BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  YEREL

Adıyaman'da mevsimlik işçilerin olduğu araç kamyonetle çarpıştı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Metin Kırmızı idaresindeki 03 YB 984 plakalı Tofaş marka otomobil ile ana yoldan U dönüşü yapmak isteyen 23 FP 828 plakalı İveco marka kamyon çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Metin Kırımızı ile otomobilde bulunan Suphi Şahin, Yaşar Şahin ve Türkan Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına yaralılardan Suphi Şahin, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Memlekete dönüyorlardı..

Otomobilde bulunanların Sivas'ta mevsimlik işçi olarak çalıştıkları ve memleketleri Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da balık tutan vatandaş buldu! İnsana benziyor ama kolları ve ayakları yok Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev yapacak Valilik kararı açıkladı
Sakarya'daki patlamadan acı haber! 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkımız olan şeyleri söke söke alacağız
Şok karar! Müdür kadın çalışanın kalçasını elledi Yargıtay babacan tavır dedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan 2023'te aday olacak mısınız? sorusuna yanıt
Okullarda alınacak korona virüs önlemleri belli oldu Sağlık Bakanlığı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Thiago Alcantara Bayern Münih kariyerini sonlandırmak istiyor
ABD’den sonra İngiltere de Huawei 5G ekipmanları için adımı atıyor
Ünlü teknik direktör koronavirüse yakalandığını açıkladı
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı
Şehitler için motosiklet kullanırken Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek! Vali uğurladı
2020-2021 eğitim yılı takvimi MEB okullar ne zaman açılıyor?
Yorumlar