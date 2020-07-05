Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde olmak üzere devam ediyor" dedi.