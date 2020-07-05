MSB'den Libya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, saldırıyla ülkedeki istikrarsızlığın devamının istendiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlı tarafından Libya'daki Vattiye Hava Üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir."