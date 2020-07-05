Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan ailenin iki çocuğu serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğuldu. Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Abone ol
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.
Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.