Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan ailenin iki çocuğu serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğuldu. Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) yanlarında olmadığını fark etti.

Yapılan aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalında bulundu.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.