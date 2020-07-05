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Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki  patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.

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SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre; soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.

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