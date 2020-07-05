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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Temmuz Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 5 Temmuz 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 46 bin 414 yeni test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1188 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 180 bin 860 oldu.

"Yoğun bakım hasta sayımız artış eğiliminde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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