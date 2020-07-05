Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a tepki

Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler büyüyor. Rıdvan Dilmen, karşılaşmada hakemin olmadığını söyleyerek kırmızı kart ve penaltı kararlarını Çakır yerine Ali Palabıyık'ın verdiğini ifade etti.

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Rıdvan Dilmen, Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Konuşmasının büyük bölümünü maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ayıran Dilmen, kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarının Çakır'ın hemen önünde olmasına rağmen VAR Hakemi Ali Palayıbık tarafından verildiğini söyleyerek "Maçta hakem yok" diye konuştu.

Feghouli'nin kırmızı kartı ve penaltı pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Cadı acıdı ama yapmaması lazım. 11'e ve 10 ve üstüne bir de kadro sıkıntısı yaşıyor Galatasaray. 11'e 10'da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlak 2'yi bulursa fark da olabilir. Galatasaraylı oyuncular çok gerildi. Penaltının yorumunu yapmayacağım! Maçta hakem yok! Kırmızı kartı hakem görmüyor, penaltıyı hakem görmüyor. İki pozisyon var, ikisini de VAR hakemi görüyor. Ali Palabıyık iyi maç yönetiyor."