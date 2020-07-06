Kırmızı kart gören Feghouli taraftarları çıldırttı
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken; Manuel da Costa'ya tekme atan Sofiane Feghouli kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaraylı taraftarlar, Cezayirli futbolcuyu hareketinin ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin 32. dakikasında Manuel da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalan Sofiane Feghouli, rakibine tekme atınca ortalık gerildi.
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Yapılan itirazların ardından VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, Cezayirli futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi
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Böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart gören Cezayirli oyuncu, 3 yıl önce yine bir Trabzonspor maçında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
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