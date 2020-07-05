Fatih Terim: Bizi bu sene affetsinler!

Evine Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı karta kadar çok zevkli bir karşılaşma oynandığını söyleyerek Soso'ya gösterilen kartı beklemediklerini söyledi.

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Galatasaray, evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele yaşandığını ancak kırmızı kart sonrası işlerin değiştiğini söyleyen Terim, Feghouli'nin atılmasının doğru karar olduğunu ifade etti.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı."

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