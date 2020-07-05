BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,72
ALTIN 392,35
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Fatih Terim: Bizi bu sene affetsinler!

Evine Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı karta kadar çok zevkli bir karşılaşma oynandığını söyleyerek Soso'ya gösterilen kartı beklemediklerini söyledi.

Abone ol

Galatasaray, evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele yaşandığını ancak kırmızı kart sonrası işlerin değiştiğini söyleyen Terim, Feghouli'nin atılmasının doğru karar olduğunu ifade etti.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. 65 dakika Trabzonspor'a karşı hele bu havada, bu nemde oynamak hiç kolay değil. Aslında çok güzel bir maçı kaçırdı herkes. Kırmızı karta kadar çok zevkli bir mücadele vardı ama maalesef Soso hiç kendinden beklemediğimiz bir şekilde kırmızı kart gördü. Feghouli'nin atılması doğru karardı."
.

İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a tepki Galatasaray Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a tepki
Galatasaray Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Kırgızistan'da sağlık sistemi çökmek üzere
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Temmuz Pazar)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu
Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev yapacak Valilik kararı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den Libya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Real Madrid bir kez daha Sergio Ramos ile kazandı
Sivas'ta sulama kanalına düşen 2 çocuk öldü
Kasımpaşa Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti
Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
1. sınıf kayıtları ne zaman 2020 MEB 2020-2021 eğitim takvimi
Yorumlar