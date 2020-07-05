BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  DÜNYA

Kırgızistan'da sağlık sistemi çökmek üzere

Kırgızistan'da son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Hastaların yatakların dolması nedeniyle tedavilerin hastane bahçelerinde yapıldığı Bişkek'te nüfusun yarısının virüse yakalandığı ileri sürüldü.

Abone ol

KIRGIZİSTAN'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, 1065 sağlık çalışanının testlerinin pozitif olduğu ve tedavilerinin sürdüğünü açıklarken, sosyal medyadan Türkiye'ye yardım çağrıları yapılıyor.

Kırgızistan zor günler yaşıyor! Ülkede koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk giderek arttığı belirtilirken hastaların hastane bahçelerinde bekletildiği kaydediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakalardan 1065'inin sağlık çalışanı olduğu belirtilirken Covid-19 hastalarından 615'inin hastanelerde, 3 bin 632'sinin de evde tedavi gördüğü aktarıldı.

23 bin 19 kişinin gözetimde tutulurken, ölü sayısının 2 artarak 78'e, iyileşenlerin sayısının da 59 artışla 2 bin 714'e ulaştığı belirtildi.


Öte yandan, son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 31 artarak 151 olurken, 2122 zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Bişkek'te Covid-19 vakalarının artması nedeniyle üç büyük spor tesisi ve bir fırın binası Kovid-19 merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, Özbekistan, Kırgızistan'a 8 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (5 Temmuz Pazar)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu
Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev yapacak Valilik kararı açıkladı
Sakarya'daki patlamadan acı haber! 2 işçinin daha cenazesine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkımız olan şeyleri söke söke alacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
Sakarya'daki patlamaya bir gözaltı!
Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan
Muğla Bodrum'da çifte cinayet şüphelisini komandolar arıyor
Winston sigara fiyatları zam geldi kaç para oldu 2020
Yorumlar