Kırgızistan'da sağlık sistemi çökmek üzere

Kırgızistan'da son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Hastaların yatakların dolması nedeniyle tedavilerin hastane bahçelerinde yapıldığı Bişkek'te nüfusun yarısının virüse yakalandığı ileri sürüldü.

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KIRGIZİSTAN'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, 1065 sağlık çalışanının testlerinin pozitif olduğu ve tedavilerinin sürdüğünü açıklarken, sosyal medyadan Türkiye'ye yardım çağrıları yapılıyor.

Kırgızistan zor günler yaşıyor! Ülkede koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk giderek arttığı belirtilirken hastaların hastane bahçelerinde bekletildiği kaydediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakalardan 1065'inin sağlık çalışanı olduğu belirtilirken Covid-19 hastalarından 615'inin hastanelerde, 3 bin 632'sinin de evde tedavi gördüğü aktarıldı.

23 bin 19 kişinin gözetimde tutulurken, ölü sayısının 2 artarak 78'e, iyileşenlerin sayısının da 59 artışla 2 bin 714'e ulaştığı belirtildi.



Öte yandan, son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 31 artarak 151 olurken, 2122 zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Başkent Bişkek'te Covid-19 vakalarının artması nedeniyle üç büyük spor tesisi ve bir fırın binası Kovid-19 merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, Özbekistan, Kırgızistan'a 8 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi.