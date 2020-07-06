Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi 15 km kuyruk oluştu

TRAKYA’da yazlıklarından dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.

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Hafta sonu için gittikleri Trakya’daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

Polis müdahale ediyor

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü.

Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti.

Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor.