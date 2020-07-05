İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti
Hafta sonunun sıcak olmasını fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.
Havanın sıcak olmasını da fırsat bilen İstanbullular plajlara akın etti.
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Yoğun kalabalığın oluştuğu İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan plajlarda sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
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Vatandaşların neredeyse hiçbirinin maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
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"3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik"
Plaja arkadaşları ile birlikte yüzmeye gelen Mehmet Zincirkıran, "Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar ile birlikte. Denize giriyoruz serinliyoruz. Mesafe kurallarına uyulmuyor kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. 3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel" dedi.
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