İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti

"3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik"

Plaja arkadaşları ile birlikte yüzmeye gelen Mehmet Zincirkıran, "Pazar tatilinin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar ile birlikte. Denize giriyoruz serinliyoruz. Mesafe kurallarına uyulmuyor kimse fazla ilgilenmiyor sahilde. 3 aydır korkuyoruz zaten virüsten korkumuzu yenmek için geldik buralara. Korkarak kaybolmaktansa yaşayarak kaybolmak daha güzel" dedi.