Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Erdem Bayazıt mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.
Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/xiTiWiUOi3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020