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Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.

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