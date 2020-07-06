BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 391,08
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

41 yaşındaki ünlü oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü. ABD'de üç ayı aşkın zamandır virüs ile mücadele eden tiyatro oyuncusu Nick Cordero hayatını kaybetti. Broadway'in önde gelen isimlerinden olan Cordero'nun ölüm haberini, eşi Amanda Kloots sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Yeni tip koronavirüsün en çok yıkıma yol açtığı ülke olan ABD'de hastalığa yenik düşen isimler arasına bu kez ünlü bir isim de katıldı.

Broadway'in önde gelen isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero, 41 yaşında hayatını kaybetti.

95 gündür virüsle pençeleşen Cordero'nun hastalığa bağlı gelişen kan pıhtılaşması nedeniyle bir bacağı kesilmişti.

2017'den beri Cordero ile evli olan Amanda Kloots, eşinin ölümünü sosyal medyadan paylaştı.

Kloots, "Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Biricik kocam bu sabah hayatını kaybetti. Ailesinin sevgisi ve dualarla birlikte bu dünyadan ayrıldı. Kalbim paramparça. Onsuz bir hayat hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz yıl New York'tan Los Angeles'a taşınan çiftin 1 yaşında Elvis adında bir çocuğu bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi 15 km kuyruk oluştu
Burs ve krediler ne zaman yatacak? Gençlik Bakanı Kasapoğlu kesin tarihi açıkladı
Çoklu baro teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti Baro sistemi sil baştan!
Fatih Terim: Bizi bu sene affetsinler!
Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır'a tepki
Kırgızistan'da sağlık sistemi çökmek üzere
ÖNCEKİ HABERLER
Iğdır'da bir kişi yanlışlıkla kardeşini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şair Erdem Bayazıt mesajı
FETÖ imamlardan biri itirafçı oldu, Kirli çamaşırları böyle ortaya çıktı
İsviçre'de kaplan ziyaretçilerin önünde bakıcısına saldırıp öldürdü
Balıkesir'de acı olay! Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti
Kurbanlık koyun fiyatları 2020 kaç paradan başlıyor?
Yorumlar