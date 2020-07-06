Döviz kurları dalgalı döneme girdi! 6 Temmuz dolar ne kadar?

Koronavirüse karşı alınan tedbirler tüm dünyayı ekonomik anlamda ciddi şekilde etkilerken, döviz kurları da dalgalı bir döneme girdi.

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Mayıs ayında 7,26 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL kuru, SWAP beklentileri içerisinde 6,8 seviyelerine geriledi.

Türkiye'deki brüt döviz rezervleri konusu tartışmaları körüklüyor. Döviz ve altın işlemlerinde uygulanan vergi oranı ise 5 kat artarak binde 2’den yüzde 1’e çıkarıldı.

'Pozitif ayrışma' mesajı

Döviz kurlarının ilerleyen süreçte nasıl değişeceği merak konusu olmayı sürdürürken hükümet, ülkenin bu süreçte 'pozitif ayrışacağı'nı belirtiyor.

"IMF, Türkiye için yüzde 5 daralma öngörüyor"

Buna karşın Uluslararası Para Fonu IMF ise nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,9’a yükseltti. IMF, Türkiye için yüzde 5 daralma öngörüyor.