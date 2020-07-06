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CHP'de işler karıştı! Kurultay yapılmadan mahkemelik oldu

CHP’nin 25-26 Temmuz’da, gerçekleştireceği 37’nci Olağan Kurultayı için geri sayım sürerken Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen kurultayın ‘sancılı’ geçmesi bekleniyor. Her dönem farklı sorunların yaşandığı kurultay, bu sene yapılmadan mahkemelik oldu.

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CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda gözler genel başkanlık yarışında. Her dönem farklı sorunların yaşandığı kurultay, bu sene yapılmadan mahkemelik oldu.

MAHKEMEYE GİTTİ

Parti içi muhalefet kurultayın seyircisiz yapılmasına tepki gösterirken, programın ertelenmesi için ilk davayı açan CHP'li Şahin Mengü olmuştu. Mengü “Bu kadar şaibeli bir kurultay yapılmamalı" demişti. Bir dönem Genel Başkan adayı olan Bedri Baykam da kurultayın iptali için mahkemeye gitti.

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ise kurultayın zaman ve mekânını eleştirerek mahkemeyi işaret etti. Bu arada Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

MUHARREM İNCE ADAY MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre,  CHP kulislerinde İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'na muhalifliği ile bilinen PM üyesi Müslim Sarı'nın isimleri muhtemel adaylar arasında telaffuz ediliyor. Daha önce iki defa Kılıçdaroğlu'na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin ise kurultayda aday olmayı düşünmediğini ifade ettiği belirtiliyor.

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