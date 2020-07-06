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Eskişehir'de söz merasimi dönüşü acı kaza

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpışınca can pazarı yaşandı. Kazanın şiddetiyle 5 kişi yaralanırken Müzeyyen Küçük isimli kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, Eskişehir-Alpu karayolu 5’nci kilometresinde meydana geldi. Alpu ilçesinde yakınlarının nişan merasimine katılan Küçük ailesi, Galip Küçük’ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobille kent merkezine doğru yola çıktı.

İki araç birbiriyle çarpıştı

Eskişehir’e 5 kilometre kala Galip Küçük yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Oğuzhan Sarıoğlu yönetimindeki 26 NF 546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Galip Küçük’ün yanı sıra araçta bulunan Ayfer Küçük, Cevdet Küçük ve Bertan Küçük ile diğer otomobilin sürücüsü Oğuzhan Sarıoğlu yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Galip Küçük, ihbar üzerine gelen jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kadın olay yerinde vefat etti

Galip Küçük’ün kullandığı otomobilde bulunan Müzeyyen Küçük ise olay yerinde hayatını kaybetti. Müzeyyen Küçük’ün cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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