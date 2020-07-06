Sude Andaş instagramı kapattı kedi videoları isyan çıkardı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Sude Andaş adındaki bir genç kızın sosyal medyasında yayınladığı kediye işkence fotoğrafları isyan çıkardı, herkes ayaklandı. Şikayet ve tepki yağan paylaşımlar sonrası instagram hesabını kapatan Sude Andaş kimdir, kaç yaşında soruları ise merak konusu oldu.

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Şule Andaş adında bir genç kızın sosyal medya hesaplarından yayınlanan iğrenç paylaşımlar bugün günün konusu oldu. Kedilerin gözlerini oyan, ayaklarını kesen ve inanmayanlara video göndereceği diyen Şule Andaş resmen Türkiye'nin kanını dondurdu ve hayvanseverleri ayaklandırdı. Sosyal medyada Sude Andaş tutuklansın diye kampanya başladı ve konuyla ilgili Sakarya Valiliği yeni bir açıklama yaptı. Gelen tepkiler üzerine instagram hesabını kapatan Şule Andaş'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki kimdir bu herkesi ayağa kaldıran Şule Andaş?

Sude Andaş adlı genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de 'En sevdiğim' yazdı. Sude Andaş, yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude Andaş, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi, hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude Andaş bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, infial yaratan Sude Andaş'ın cezasız kalmaması için sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

Sude Andaş'ın paylaştığı vahşetten bir kare...

Tepkinin büyümesi sonrası Sude Andaş, kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirterek, "Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana "Niye zarar veriyorsun yazdı". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem" dedi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.