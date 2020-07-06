Fahrettin Koca'dan tedbir uyarısı: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının düşmemesi sonrası yaptığı paylaşımda vatandaşa tedbir uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedbirsiz aşılamayacağı uyarısında bulundu.

''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak...''

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz.'' ifadesini kullandı.

Tedbirli bir gün diledi

Salgınların tedbirsiz aşılamayacağını vurgulayan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.