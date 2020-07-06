Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca Cola İçecek'in kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyesine yükseltti.

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Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyesine çıkardı.

BBB-'ye yükseltti

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Fitch, Coca-Cola İçecek'in kredi notunu BB'den BBB-'ye yükseltti ve kredi notlarının görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirdi. BBB- notu, Fitch tarafından bir Türk şirketine verilen en yüksek kredi notları arasında bulunuyor.

Fitch, şirketin yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu BBB- olarak teyit ederken, "negatif" olan görünümünü de "durağan"a yükseltti.

"Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralma, ölçülü kalacak"

Fitch, raporunda, Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, Coca-Cola İçecek'in güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti.

Fitch, Coca-Cola İçecek'in güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını, The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak değerlendirdi.

Coca-Cola İçecek'in gösterdiği güçlü performansa işaret eden Fitch, şirketin derecelendirme notlarının, faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini yansıttığını kaydetti.