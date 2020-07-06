BIST 117.869
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 391,44
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca Cola İçecek'in kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyesine yükseltti.

Abone ol

Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyesine çıkardı.

BBB-'ye yükseltti

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Fitch, Coca-Cola İçecek'in kredi notunu BB'den BBB-'ye yükseltti ve kredi notlarının görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirdi. BBB- notu, Fitch tarafından bir Türk şirketine verilen en yüksek kredi notları arasında bulunuyor.

Fitch, şirketin yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu BBB- olarak teyit ederken, "negatif" olan görünümünü de "durağan"a yükseltti.

"Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralma, ölçülü kalacak"

Fitch, raporunda, Kovid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, Coca-Cola İçecek'in güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti.

Fitch, Coca-Cola İçecek'in güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını, The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak değerlendirdi.

Coca-Cola İçecek'in gösterdiği güçlü performansa işaret eden Fitch, şirketin derecelendirme notlarının, faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini yansıttığını kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sigaraya fiyatları 2020 kaç para oldu yeni zamlı fiyat listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'dan tedbir uyarısı: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak...
Döviz kurları dalgalı döneme girdi! 6 Temmuz dolar ne kadar?
Van Gölü'ndeki tekne faciasında can kaybı 11 oldu
Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü çile haline geldi 15 km kuyruk oluştu
Burs ve krediler ne zaman yatacak? Gençlik Bakanı Kasapoğlu kesin tarihi açıkladı
Çoklu baro teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti Baro sistemi sil baştan!
ÖNCEKİ HABERLER
Sude Andaş kimdir yaşı kaç Sude Andaş yakalandı mı haberi geldi
Aydın Söke'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı 2 kişi öldü
Ankara'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta sır dolu cinayet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde işlendi
Borsa İstanbul'dan 6 küresel kuruma açığa satış yasağı
Kurban bayramı tarihi 2020 takvim ayın kaçı bayram?
Yorumlar