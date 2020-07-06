Aydın Söke'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı 2 kişi öldü

AYDIN'ın Söke ilçesi dehşet veren bir kavgaya tanıklık etti. İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavganın alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

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Daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen şahıslar, sabah saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesi Savuca Mahallesi Deniz Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

M.D., H.K, E.T. ile diğer tarafta O.T, M.T, T.T. arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı

Olayda H.K ve M.D. hayatını kaybederken, M.T.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif yaralı T.T.'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Olay sonrasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek olay yerinde gerekse hareketlilik yaşanan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Silahlı kavganın alacak verecek meselesine dayalı eski bir husumetten çıktığı bildirilirken, olayla ilgisi bulunduğu belirtilen E.T ve O.T gözaltına alındı.

Geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. .