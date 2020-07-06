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Koronavirüs Wall Street devleri ve Avrupalı bankaları da vurdu

Küresel bankalar Londra'daki binalarından çıkma ya da ofis alanlarını daraltma yönünde adım atıyor.

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Barclays Plc, yatırım bankası biriminin İngiltere'nin başkentindeki merkezini gelecek aylarda bırakabilir. Credit Suisse Group AG ofis alanının dokuz katını boşaltıyor ve Morgan Stanley Londra'daki varlığını toptan sorgulamaya başladı.

Büyük bir geri çekilme

Tüm bu hareketlilik koronavirüs salgınından önce başlamıştı. Şimdiyse resesyon beklentisine eşlik edecek binlerce kişilik işten çıkarma potansiyeliyle birlikte, Londra Şehri ve Canary Wharf'un çoğunluğunu oluşturan cam ve çelik kulelerin sakinleri daha büyük bir geri çekilmeyle karşı karşıya olabilir.

Risk oluşturuyorlar

Cohen & Steers Inc. Avrupa gayrimenkul biriminin yöneticisi Rogier Quirijns, “Büyük bankaların mülk sahipleri için açık bir şekilde daha fazla risk oluşturuyorlar. Londra için resesyon ve anlaşmasız Brexit riskleri var ve ben Kovid-19'un büyük bir ihtimalle bu riskleri hızlandıracağını düşünüyorum.” dedi.

Londra boşalıyor

Finans krizinin ardından iş gücünün azalmasıyla sessiz geçen on yılın ardından pandemi bankaların alanlarını azaltmaları ve nakit tutmaları için daha fazla neden veriyor. CBRE Group Inc. verilerine göre Londra'da kapladıkları alan geçen dokuz yılda 6 milyon feet kare (557.42 bin metre kare) azaldı.

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