Manchester City Southampton deplasmanında taraftarına sürprizi yaşattı

İngiltere Premier Lig beklenmeyen bir skora tanıklık etti... Manchester City, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Manchester ekibi, ligin 33. hafta karşılaşmasında St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Tek gol erken geldi
Ev sahibi ekip, Che Adams'ın 16. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Southampton puanını 43'e çıkarırken lig ikincisi Manchester City 66 puanda kaldı.
İngiltere'de zirvenin isimleri şöyle oldu:
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