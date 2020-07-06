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George Floyd'un davasında 3. polis memuru da kefaletle serbest

Demirören Haber Ajansı

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüyle ilgili davada tutuklanan 3. polis memuru Thomas Lane (37) de kefaletle serbest bırakıldı.

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Minnesota'da Hennepin Tutukevi kayıtlarına göre, George Floyd'un gözaltı esnasında ölümüne sebep olan Derek Chauvin'e yardım ve ihmal gerekçesi ile tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao'nun kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

ABD medyasının haberine göre,  34 yaşındaki Thao'nun cumartesi günü 750 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

750 bin dolar nereden bulundu?
George Floyd’un ölümüne sebep olmaktan 2’inci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacak polis memurlarından Tou Thao’nun da serbest kalmasıyla, polis memurlarının 750 bin ABD Doları kefalet ücretini nasıl karşıladıkları akıllarda soru işareti bıraktı.     

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