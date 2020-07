Ünlü şarkıcı Sıla'ya RTÜK'ten büyük şok! Kaldırıldı

Sıla’nın 'Karanfil' isimli şarkısının klibi, sigarayı özendirdiği gerekçesiyle RTÜK tarafından yayından kaldırdı. Sigara ile ilgili açtığı davalar ile tanınan ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişiye sigarayı özendirdiği gerekçesiyle dava açan Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Sıla'nın Karanfil şarkısına da geçtiğimiz ekim ayında savcılığa şikayette bulundu ve yayından kaldırılmasını talep etti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletti. Bakanlık da şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını tespit ederek, söz konusu klibi Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’na şikayet etti. RTÜK yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.

ORHAN KURAL KARARDAN MEMNUN

Karardan büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Kural, "Çok mutluyum, bu Türkiye'de bir ilk oldu! Beni, 'Yasaklardan yana mısınız?' diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım. Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, sigara yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

SILA'NIN KARANFİL ŞARKISININ SÖZLERİ

Oysa kendimden emindim Ona bir anda suç oldum Heder etti keyfekeder Beni kafesledi, kuş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara yak Bana kor olsun Hevesliydim önceden Saymayı bıraktım, kaç oldum? Deli esti savurdu rüzgar Kurunun yanında yaş oldum Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun Hiç olmazsa yılda bi' gün An beni, al bi' karanfil tak Benden olsun, bi' sigara yak Bana kor olsun, sigara…