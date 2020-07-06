Van gölünde batan tekneyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı

VAN Gölü’nde göçmenleri taşıyan batık tekneyle ilgili 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün iki kişi göçmenin daha cansız bedeni ulaşılmıştı.

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Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama tarama çalışmaları ise günlerdir sürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, “Olayla ilgili kolluk kuvvetlerince 17 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltında, 3 kişi adli kontrolle ve 4 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı” denildi.

Ölü sayısı 11'e yükseldi

Kayıp tekneyle ilgili yapılan arama tarama çalışmalarında, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.