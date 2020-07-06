BIST 117.828
DOLAR 6,85
EURO 7,74
ALTIN 391,64
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Süper Lig'de 31'inci haftada düdük çalacak hakemler belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Kıran kırana şampiyonluk mücadelesinde 31'inci hafta çok kritik geçecek... Açılış düdüğünün Gençlerbirliği-Fenerbahçe ile olacağı 31'inci haftanın hakemleri şöyle:

Abone ol

Süper Lig’de bitiş düdüğüne dört hafta kalan 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

İşte Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

7 Temmuz Salı

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Temmuz Perşembe

18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırmızı kart gören Feghouli taraftarları çıldırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyaya ‘unutulma’ düzenlemesi geliyor! Abdülkadir Selvi'den bomba detaylar
İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda Gölü'nün kumlarını uygun yerlerine monte ederiz
'FETÖ borsası' soruşturması tamam! Savcı, polis ve MİT personeli sanık sandalyesinde
Ayrılmak isteyen sevgilisini Soylu ve Akar fotoğraflarıyla tehdit etti: 'Devletin gizli ajanıyım'
Fahrettin Koca'dan tedbir uyarısı: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak...
Döviz kurları dalgalı döneme girdi! 6 Temmuz dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Irak Başbakanı'na mektup
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O yıldız ayrılığın eşiğinde
Broadway yıldızı Nick Cordero koronadan öldü
PKK'da çözülme! 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 94 oldu
Fenerbahçe Erol Bulut'la 2+1 yıllığına anlaştı
L&M sigara fiyatları zam geldi kaç para oldu 2020
Yorumlar