Süper Lig'de 31'inci haftada düdük çalacak hakemler belli oldu
Kıran kırana şampiyonluk mücadelesinde 31'inci hafta çok kritik geçecek... Açılış düdüğünün Gençlerbirliği-Fenerbahçe ile olacağı 31'inci haftanın hakemleri şöyle:Abone ol
Süper Lig’de bitiş düdüğüne dört hafta kalan 31. haftada görev alacak hakemler açıklandı.
İşte Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe
18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırmızı kart gören Feghouli taraftarları çıldırttı