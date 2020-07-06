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İstanbul'da 3,5 yaşındaki torununu taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltında

İSTANBUL'un Esenler ilçesinde 3.5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Cafer Yılmaz, sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı.. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

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Şüpheli Yılmaz, üç buçuk yaşındaki torununa cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelmişti. 

Çocuğun ailesinin yaklaşık 1 ay önce karakola suç duyurusunda bulunduğu, cinsel istismar bulgularının raporlarla sabit olduğu öne sürüldü.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla gelen tepkilerin ardından Cafer Yılmaz savcılığın talimatıyla bugün Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılığa sevk edilecek

Şüpheli Cafer Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün (6 Temmuz) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

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