Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesi! ABD ve Fransa modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesiyle ilgili iki formül üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

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Fransa modelinde İçişleri Bakanlığı'nın her türlü tedbiri alma yetkisi bulunuyor. ABD modelinde ise sosyal medya platformları, üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Erdoğan tarafından duyurulan sosyal medya düzenlemesi için iki model üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hukuki düzenlemeler

İletişim Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Fransa'daki sosyal medya kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptı. "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair Fransa'daki uygulama örnekleri" başlıklı çalışmada, bu ay başında yürürlüğe giren yasa ele alındı.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Çalışmada, şu değerlendirmeler yapıldı:

Fransa modeli: Erişim engelleme ve 1.2 milyon Euro para cezası

Kasım 2015'te Fransa İçişleri Bakanlığı'na "terör eylemlerin yücelten web sitelerinin çevrimiçi olarak kesintiye uğramasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alarak sosyal medya ve web sitelerine erişimi engelleme" yetkisi verilmiştir.

Fransa Ulusal Meclisi, "İnternette Nefreti Önleme Yasası"nı 13 Mayıs 2020'de kabul etmiş ve yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Yasa zararlı içeriklerin kullanıcılar tarafından tespit edilmesinin ardından 24 saat içerisinde silinmesini; terör ve çocuk istismarı gibi içeriklerin ise tespit edildikten sonra 1 saat içerisinde kaldırılmasını; yasalara uymayan bireylere 250 bin, tüzel kişilere ise 1.2 milyon Euro'ya kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

Yeni yasa dijital platformlarda küfür, ırkçılık, nefret suçu, terör ve çocuk istismarı, din, dil ve cinsiyet odaklı hakaretleri zararlı içerik olarak belirledi.

ABD modeli: Üçüncü kişiler paylaşımlardan sorumlu tutuluyor

İletişim Başkanlığı'nın ABD modelini incelediği çalışmasında şu ifadelere ve örneklere yer verdiği belirtildi: ABD, 1996 yılında internet içeriklerinin düzenlenmesine ilişkin 'İletişime Uygunluk Yasası' çıkarmıştır. Amaç 18 yaşından küçükleri uygunsuz ve müstehcen içeriklerden korumaktır. 28 Mayıs 2020 tarihinde "Çevrimiçi Sansürü Önlemeye İlişkin Kararname" adlı ABD Başkanlık kararnamesi imzalanmıştır. Düzenleme ile sosyal medya platformlarının üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutulması hedeflenmektedir.