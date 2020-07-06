Evde bakım maaşları temmuz zammı 2020 kaç para oldu?

Enflasyon rakalarının açıklanması ile birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlara da zam yapıldı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım aylığı temmuz zammı netleşti. 1460 lira olan evde bakım maaşlarının temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 oldu.

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EVDE BAKIM PARASI DA ARTIYOR

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2020 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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