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Yunan Başpiskopos Ieronimos'tan ağır tahrik! Türkler Ayasofya'ya cesaret edemez

AYASOFYA'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili tartışma sürerken, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'tan ağır tahrik içeren açıklamalar geldi. Başpiskopos Ieronimos, "Türklerin bunu cüret edebileceklerini sanmıyorum" iddiasında bulundu.

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Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışması sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sürüyor. Yunanistan ise, iki ülke arasındaki krizi daha derinleştirmek için Ayasofya'yı kullanmayı sürdürüyor. Son artaya çıkan isim Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos oldu. Yunan basınına konuşan Başpiskopos Ieronimos ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Ieronimos, “Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili Danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

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