A101 kurbanlık fiyatları 2020 büyükbaş hisse kaç para?

31 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramı için geri sayım başladı, kurbanlık pazarları da hareketlendi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2020 yılı kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki A101'de kurbanlık fiyatları kaç para oldu, A101 küçükbaş koç fiyatları ve büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?

Abone ol

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık arayışlarına başladı, yurdun dört bir yanında kurbanlık pazarları hareketlendi. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları belli oldu mu?

A101'de 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu sorularını yanıtı ise belli oldu.

A101 kurbanlık fiyatları 2020

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Açıklama:

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

Açıklama:

Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.

4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."

A101 kurbanlık siparişi nasıl verilir:

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

2019 yılında A101'de kurbanlık fiyatları nasıldı:

A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklanmıştı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklanmıştı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.