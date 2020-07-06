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Ayşe Karaman davası ertelendi anne isyan etti: Beni her gün öldürüyorsunuz

İhlas Haber Ajansı

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin açılan dava, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

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Sanık Uzman Dr. Örgür Tarhan'ın anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı damar yoluyla verdiği ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan, Ayşe Karaman'ın annesi Feride, babası Adem ve taraf avukatları katıldı.

''Beni her gün öldürüyorsunuz"
Mahkeme heyeti, bu celse tarafların beyanlarını dinledi. Söz alan anne Feride Karaman, sanık Tarhan hakkında bir önceki celse verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Sanık hakkında geçen duruşmada tahliye kararı verdiniz. Bu adam gece benim çocuğumu öldürdükten sonra evden çıktı. Her şeyi tasarladı. Çıksın açıkça 'öldürdüm' desin. Benim çocuğumun hayatıyla neden oynadı? Bu adam tutuksuz yargılandıkça beni her gün öldürüyorsunuz" dedi.



Duruşma ertelendi
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar verdi. Tarhan'ın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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