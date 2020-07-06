2022 engelli maaşı zam geldi ne kadar oldu zamlı ödeme tarihi

Devlet tarafından engelli vatandaşlara her ay ödenen 2022 yani engelli maaşları temmuz ayında zamlandı. Engellilik durumuna göre değişen 2022 engelli maaşları en düşük 805 lira olarak ödeniyordu. Peki 2020 temmuz zammı ile birlikte yeni engelli maaşları ne oldu?

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2020 yılı için belirtilen diğer şartları sağlayan ve yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilere aylık 537.08 TL, yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise aylık 805.62 TL aylık bağlanıyor. Bu rakam da memur maaş katsayısına endeksli olduğu için temmuz ayında artış gösterecek.

EVDE BAKIM PARASI DA ARTIYOR

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.